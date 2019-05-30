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رئيس الوزراء يلتقى اليوم محافظ الشرقية ويتابع مشروعات العاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية، بحضور عدد من الجهات المعنية والمسئولين.

 

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ويعقب هذا الاجتماع لقاء رئيس الوزراء، بمحافظ الشرقية، لمتابعة المشروعات بالمحافظة وتوافر الخدمات للمواطنين.

 

وكان رئيس الوزراء قد أعلن فى اجتماع سابق لمتابعة المشروعات بالعاصمة الإدارية إنه تم التنسيق بشأن تأثيث مبانى الوزارات والمبانى الحكومية، كما تم أيضا الاتفاق بشأن استكمال أعمال الميكنة الخاصة بالحى الحكومى.

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