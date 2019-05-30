شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات توفرها مجانا.. مخزون وسائل تنظيم الأسرة آمن ويكفى 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن المخزون الاستراتيجى المتوفر من وسائل تنظيم الأسرة فى المستشفيات والمديريات المختلفة آمن ويكفى 8 شهور. وأضافت، أن القطاع أمدّ المستشفيات والمديريات باحتياجاتها كاملة، وأن وسائل تنظيم الأسرة يجرى توفيرها مجانا، وبفضل تلك المجانية والحملات المتتابعة تتزايد أعداد المنتفعات فى أنحاء مصر. Advertisements وأوضحت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن تدعم الوسائل الخاصة بتنظيم الأسرة وتوفر أغلبها مجانا يسهم فى تعزيز الإقبال على تنظيك الأسرة، لافتة إلى متابعة القطاع للسوق الحرة، واتخاذ إجراءات جادة، بالتعاون مع قطاع الصيدلة بالوزارة، لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة فى المنافذ الخاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المستشفيات توفرها مجانا.. مخزون وسائل تنظيم الأسرة آمن ويكفى 8 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.