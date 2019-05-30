شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: غرامة 500 ألف جنيه للممتنعين عن استبدال السلع المعيبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل جهاز حماية المستهلك إطلاق حملة توعية للتعريف بمواد قانون حماية المستهلك الجديد على صفحات التواصل الاجتماعى والموبايل أبليكيشن والانستجرام والموقع الرسمى للجهاز.
وبحسب القانون، فإن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
كما أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يومًا، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها ويعاقب الممتنع بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك عن كل مخالفة.
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