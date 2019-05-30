شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية بمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، واللتين ستعقدان على التوالى بمكة المكرمة اليوم وغدا، 30 و31 مايو الجارى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

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