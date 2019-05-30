شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا على التابلت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، قبل قليل، طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت وورقيا فى اللجان المستهدف طلابها أداء الامتحانات ورقيا لعدم اكتمال البنية التكنولوجية فيها.
وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ 585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا على التابلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.