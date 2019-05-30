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طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الكيمياء إلكترونيا على التابلت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، قبل قليل، طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت وورقيا فى اللجان المستهدف طلابها أداء الامتحانات ورقيا لعدم اكتمال البنية التكنولوجية فيها.

 

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ 585,980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

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جدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم.

 

 

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