الرئاسة تعلن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الطارئة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ‎عبدالفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى ‎السعودية للمشاركة بالقمة العربية الطارئة والعادية للتعاون الإسلامي. ‏وأكد راضي أن مشاركة الرئيس ‎السيسي في القمتين العربية والإسلامية تأتي لدعم العلاقات مع الدول الأعضاء- حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز.

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