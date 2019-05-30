أخبار مصر | سفير كازاخستان بالقاهرة يشارك في المعرض الثقافي بمركز شباب الجزيرة في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير كازاخستان بالقاهرة يشارك في المعرض الثقافي بمركز شباب الجزيرة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت سفارة كازاخستان بالقاهرة، بحضور السفير أرمان إساغالييف، مساء أمس، ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض الثقافي الكازاخي الذي يقام في إطار خيمة أهل مصر الرمضانية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمركز شباب الجزيرة.

شارك في حفل الافتتاح، اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق، أسامة كمال، والمستشار الثقافي للمركز الثقافي لكازاخستان.