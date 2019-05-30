أخبار مصر | بعد مثلث ماسبيرو و المواردي والدويقة وغيرهم.. القاهرة تودع حكر السكاكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مثلث ماسبيرو و المواردي والدويقة وغيرهم.. القاهرة تودع حكر السكاكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم صندوق تطوير العشوائيات، بأعمال إزالة منطقة "حكر السكاكيني" بالشرابية - القاهرة، ونقل نحو 800 أسرة إلى المحروسة 1 التي افتتحها الرئيس مؤخراً.

ويعتبر حكر السكاكيني، منطقة مهددة للحياة من الدرجة الثانية أغلب مبانيها من الطين بحوائط مائلة أو منازل خشبية وحواري مكتظة بالسكان ويتشارك الأهالي دور المياه والخدمات الأخرى.

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وسينتقل الأهالي إلى المحروسة 1 ذات الوحدات المجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل مع توفير سيارات لنقل الأسر وأمتعتهم للتسهيل عليهم للانتقال لحي السلام ثان، حيث يتم السماح بنقل المتعلقات البسيطة من فرش وملابس حيث إن الوحدة مجهزة بالكامل من أثاث وأجهزة كهربائية.

مشروع المحروسة 1 مجهز بكافة الخدمات "مدارس ومستشفيات وطرق وأماكن تجارية وترفيهية وملاعب وغيرها" من مستلزمات الحياة الآدمية التى يستحقها المواطن المصرى، وفقا لخطة الدولة فى تطوير الأماكن العشوائية وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة.