فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى اللبنانى، جورج القرداحى، إن مصر تتغير نحو الأفضل، وإن ما يحدث فى "أم الدنيا" شئ غير مسبوق أو غير اعتيادى، مضيفا أن مصر اليوم بين الدول نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح.

وأضاف جورج قرداحى، عبر برنامجه "أسم من مصر"، المذاع على "on e"، "عندما يلتقى العقل مع الرؤية، والتخطيط والمسئولية ونظافة الكف والإخلاص فى العمل ينهض الوطن وينطلق الوطن التطور والنمو والازدهار