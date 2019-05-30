شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

Advertisements

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة للطريق الدائرى الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.