مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائرى الإقليمى بالجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة للطريق الدائرى الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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