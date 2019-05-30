شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 30 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية الرابعة عشرة الطارئة، لبحث التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، إثر الهجوم على سفن تجارية في المياه الاقتصادية للإمارات.

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تنظر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، بإصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية.

تختتم وزارة الأوقاف فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي، ومعرض الكتاب الملحق به بجوار مسجد الحسين.

تجري نقابة الصحفيين، قرعة علنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية التي سترد للنقابة من السفارة السعودية أسوة بالعامين الماضيين، وذلك بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بمبنى النقابة.