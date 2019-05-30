شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: مصر تحرص على تعزيز التشاور السياسي مع السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، حرص مصر على تعزيز التشاور السياسي مع السنغال في مختلف قضايا السلم والأمن بالقارة، إيماناً منها بالدور المهم الذي تضطلع به السنغال أفريقياً في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزير، الأربعاء، مع وزير خارجية السنغال، أمادو با، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربطها بالسنغال في أبعادها المختلفة لاسيما السياسية والثقافية والدينية، مشيراً إلى توافق الرؤى ومواقف البلدين إزاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح القارة الأفريقية والدول الإسلامية.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في إطار منظمة التعاون الإسلامي كون السنغال أحد أهم الدول الإسلامية في إفريقيا، مشيدا بدور الرئيس السنغالي في تسيير أعمال النيباد خلال رئاسته للجنة تسيير رؤساء دول وحكومات النيباد.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري أعرب عن تقدير مصر لنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى داكار في أبريل 2019، لافتا إلى حرص مصر على تفعيل نتائجها، بما فيها عقد اللجنة المشتركة المصرية السنغالية في الفترة المُقبلة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار في هذا الصدد إلى أن استكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية هو أحد أهداف الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، بالنظر إلى أن تحرير التجارة بين الدول الأفريقية هو أحد أهداف أجندة 2063 التنموية القارية لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والتكامُل الاقتصادي.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء في السنغال من خلال برامج بناء القدرات العديدة التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية السنغال حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، خاصةً التجارية.

وأشار إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، منوهاً في هذا الإطار بأهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.