تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل هرمون النمو أهمية قصوى لبناء جسم الأطفال ما دفع هيئة التأمين الصحى توصى بالكشف المبكر عن نقصه بين الأطفال.

الخليج 365 يستعرض تحليلا معلوماتيا عن وظائف هرمون النمو وأهميته لبناء جسم الأطفال ما يمنع التقزم وقصر القامة التى يعانى منها البعض:

1- زيادة الطول عند الأطفال والمراهقين حيث يعمل هرمون النمو من خلال تأثيره البنائى على الخلايا. Advertisements 2- تحفيز الكبد والأنسجة الأخرى على إنتاج عامل النمو شبيه الانسولين. 3- تزويد الأنسجة بالطاقة اللازمة للبناء حيث يعمل بطريقة معاكسة للأنسولين. 4- يحفز بناء البروتينات ويحفز تكسير الدهون. 5- يحفز الجهاز المناع ويزيد كتلة العضلات. 6- يعالج نقص هرمون النمو عند الأطفال من خلال التأمين الصحى بتناول سوماتروبين سيدكو.

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