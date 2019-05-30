مصر | ضبط 94 هاربا من أحكام قضائية في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 94 هاربا من أحكام قضائية في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر عن ضبط بندقية خرطوش عيار 16 مم، وفي مجال ضبط المواد المخدرة تم ضبط 3 قضايا إتجار تنوع في ضبط 390 جرام من جوهر الحشيش المخدر، وفي مجال ضبط واحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 3 قضايا احراز سلاح ابيض بها 3 قطع، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 94 حكم قضائي بيانهم كالتالي (10 جناية– 17 مستأنف – 39 جزئي – 16 غرامات – 4 مخالفة – 2620 جنية مبالغ مالية)، وفي مجال النوعيات الأخرى تم ضبط 4 ضبط واحضار جنائي-5 دراجة نارية بدون لوحات – 5 مزاولة مهنة بدون ترخيص – 14 شقة مفروشة - 2 مراقب وهارب، وفي مجال المرور تم تحرير 15 مخالفة سحب متنوع – 30 مخالفة علي نموزج 125.
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من الموطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.