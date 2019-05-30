مصر | ضبط 94 هاربا من أحكام قضائية في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 94 هاربا من أحكام قضائية في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بشن حملة مكبرة بدائرة قسم اول اكتوبر بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة والأسلحة الناريه والأسلحة البيضاء.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر عن ضبط بندقية خرطوش عيار 16 مم، وفي مجال ضبط المواد المخدرة تم ضبط 3 قضايا إتجار تنوع في ضبط 390 جرام من جوهر الحشيش المخدر، وفي مجال ضبط واحراز الأسلحة البيضاء تم ضبط 3 قضايا احراز سلاح ابيض بها 3 قطع، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 94 حكم قضائي بيانهم كالتالي (10 جناية– 17 مستأنف – 39 جزئي – 16 غرامات – 4 مخالفة – 2620 جنية مبالغ مالية)، وفي مجال النوعيات الأخرى تم ضبط 4 ضبط واحضار جنائي-5 دراجة نارية بدون لوحات – 5 مزاولة مهنة بدون ترخيص – 14 شقة مفروشة - 2 مراقب وهارب، وفي مجال المرور تم تحرير 15 مخالفة سحب متنوع – 30 مخالفة علي نموزج 125.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من الموطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

