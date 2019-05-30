مصر | رفع 1331 حالة إشغال طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 1331 حالة إشغال طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 ثلاجات – 9 طقطوقة – 22 ثلاجة – 712 كرسى – 74 ترابيزة – 14 أسطوانة غاز – 35 ميزان – 60 لوح خشب – 25 قلب شيشة – 14 عربة يد – 15 شمسية – 10 فرش لبيع الخردوات – 7 تروسيكل – 11 مانيكان ملابس – 5 مروحة – 12 تروللى – 9 برويطة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 12 بنك خشب – 3 ونش – 7 تراك قماش – 56 محضر اشغال طريق – 4 سلم حديد – 3 مبرد مياه – 7 مروحة – 3 قرار غلق – 130 لافته إعلانية – 10 إزالة عشة – 7 برميل – 9 جنط حديد – 12 قفص بلاستيك – 11 حامل حديد – 5 فاترينة – 11 دكة خشب – 2 سماعة صب – 30 اوتاد وسلاسل حديدية – 15 محضر اعلان – 20 محضر تنظيم، وبلغ إجمالي المضبوطات 1331 مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.