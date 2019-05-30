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بدء تصميم المنظومة الإلكترونية للكشف المبكر عن سرطان الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزارة الصحة لشئون المعلومات، أنه بدأ حاليًا تصميم منظومة إلكترونية لمبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى وبرنامج للمتابعة الدورية للكشف والفحص كل 6 أشهر.

 

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وقال مستشار وزارة الصحة، لـ"الخليج 365"، إنه سيجرى تصميم تطبيق للموبايل «أبلكيشن» للسيدات للتوعية بسرطان الثدى، وتحديد الفئات المستهدفة وكيفية إجراء الفحص الذاتى لنفسها.

 

يشار الى أن التطبيق الذكى يتضمن فيديوهات ومواد علمية، وتحديد أقرب أماكن الفحص، وإشعارات بموعد الكشف الدورى ومتابعة الملف الطبى الخاص بها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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