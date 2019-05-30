شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق 60 قمر فى أسبوع.. مركز الفلك الدولى يحذر من أزمة مرورية بالسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، من أزمة مرورية للأقمار الصناعية في السماء بعد إطلاق 60 قمرا صناعيا الأسبوع الماضي.

وقال شوكت، إن عدد الأقمار الصناعية الفاعلة الحالية هو 5 آلاف قمر بينما ستطلق شركة خاصة 12 ألف قمر صناعي خلال الخمس سنوات القادمة مقدرا أن يصل عددها الإجمالي إلى 40 ألف قمر صناعي، بحلول 2025 ،بينما عدد الأقمار والخردة والقطع الحديدة التي تزيد عن 10 سم والتي تدور في فضائنا هي أكثر من نصف مليون.

Advertisements

وأوضح شوكت أننا نشاهد ظاهرة غريبة خلال الأيام الماضية من قبل راصدين وهواة الفلك والتي تمثلت في مشاهدة العديد من الأقمار الصناعية التي تسير خلف بعضها على شكل قطار، مضيفا: أن الراصدين وهواة الفلك قد تفاجئوا من هذا الكم الهائل للأقمار الصناعية من خلال مشاهدة هذه الظاهرة الغريبة في السماء تتمثل برؤية عدة أجرام متتابعة ظهرت في السماء على هيئة قطار وكانت تسير بسرعة واتجاه واحد، وتبين أن هذه الأجرام هي أقمار صناعية أطلقت قبل عدة أيام واسمها ستار لينك وهي عبارة عن جزء من مشروع كبير أطلقته شركة سبيس إكس الشهيرة.