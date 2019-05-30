شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ملاحظات أولياء الأمور على امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان نهاية العام إلكترونيا على التابلت وورقيا بالنسبة لبعض المدارس غير مكتملة البنية التكنولوجية.

”الخليج 365” يرصد فى التقرير التالى أبرز ملاحظات أولياء الأمور على الامتحانات والتى تتعلق بطريقة أداء الامتحان:

”الخليج 365” يرصد فى التقرير التالى أبرز ملاحظات أولياء الأمور على الامتحانات والتى تتعلق بطريقة أداء الامتحان: 1ـ وجود حالات غش بين الطلاب وإرسال الإجابات للطلاب على التابلت. 2ـ اختلاف فى نماذج الأسئلة بعضها صعب وبعض النماذج سهلة. 3ـ سهولة بالامتحانات الورقية عكس الإلكترونية حيث يشتكى منها أغلب الطلاب. 4ـ مساعدة بعض المعلمين للطلاب داخل اللجان على تبادل الإجابات. 5ـ غلق سيستم الامتحانات على بعض الطلاب قبل الانتهاء من زمن الإجابة. Advertisements 6ـ مطالبات بمنح جميع الطلاب درجات النجاح بسبب حداثة التجربة. 7ـ عدم توزيع الطلاب على لجان امتحانية حيث يختبر الطلاب فى فصولهم وكأنه يوم دراسى طبيعى. 8ـ بعض الطلاب يدعى نسيان التابلت فى المنزل لأداء الامتحان ورقيا. 9ـ تعريف التابلت على لغة الامتحان مثلت صعوبة لبعض الطلاب. 10ـ الجهات المسئولة عن الامتحانات ترصد كل هذه التجاوزات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز ملاحظات أولياء الأمور على امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية × 10 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.