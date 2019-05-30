شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار بين الاستثمار فى «اللحم الصحى» أو علاج الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمنشور على فيسبوك، تقوم إيمان بمُهمة التسويق لمشروع زوجها الناشئ تقول فيه بلهجة مازحة «ماما الله يرحمها كانت دايمًا تدعيلى انى اتجوز ابن جزار أو ابن عمدة، والحمد لله دعوتها اتحققت بعدما شادى قرر يشتغل في اللحمة»، بالأساس، يعمل شادى مهندسًا ميكانيكيًا، وينطوى عمله على الكثير من البحث والدراسة، وهى المهارة التي استفاد منها كثيرًا في مشروعه الجديد «أطيب»، منصة على مواقع التواصل الاجتماعى تعمل كحلقة وصل لتوفير لحوم خالية من الهرمونات، لأفراد أسرته، وللأقارب والمعارف والأصدقاء.

بدأت القصة بقرار زوجى مشترك بين شادى وإيمان، شادى مصاب بالسكر المزمن، وكذلك إيمان مصابة بارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك، شهد الثنائى معاناة أقاربهم مع أمراض خطيرة أودت بحياتهم في النهاية، بعد مشوار طويل من العلاج وتكاليف الفحوص وزيارات الأطباء، من منطلق هذه التجارب، وعلى خلفية انتكاسة صحية لشادى، قررا سويًا اللجوء لنمط غذائى أكثر صحية. قررت أنا وإيمان نحسن نوعية الأكل اللى بناكله، حتى لو هنيجى على الكمية، وفى رحلتنا اكتشفنا إن الأكل الصحى رغم ارتفاع سعره، ممكن التوفير فيه بشكل ما، بالتركيز على اللى جسمنا محتاجه

منذ اتخاذ الثنائى السكندرى للقرار، بدأت رحلة بحث شادى عن عجول غير محقونة بالهرمونات، واشتملت رحلة البحث على مراحل نظرية تعرف عليها على مواضع حقن العجول، لكى يستطيع تمييزها من العجول المحقونة، ليصل للمعلومة الأهم، وهى أن الفرق بين العجول المحقونة بالهرمونات وغير المحقونة لا يمكن التفرقة بينهما إلا قبل الذبح عن طريق مواضع الذبح، يستهدف شادى وإيمان البيع للدائرة المقربة التي تثق فيهما بشكل كبير، ففى حين بدأ المشروع بجمع الأسهم من الأقرباء والجيران لشراء عجل غير محقون بالهرمونات، أدركا سويًا أن معارفهما بأى حال من الأحوال المهتمين باستهلاك لحم صحى لن يقوموا بحجز 200 كيلو من اللحم في المرة الواحدة، ومن ثم دشنا صفحة على فيسبوك «الأول كان الموضوع للخالات والعمات، لكن حاولنا نوسعه، لأصحابنا وحبايبنا والدواير المؤمنة بالأكل الصحى يتوفر لهم نفس الاكل»، على حد تعبير إيمان، في تطبيق عملى لاهتمام شادى بالأمن الغذائى وسلامة الغذاء.