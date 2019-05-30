شكرا لقرائتكم خبر عن من سويسرا لمصر.. سلة «سارة» تغير مفهوم تسوق الخضر والفاكهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«من الصعب أن أصف شعورى عندما خطوت أولى خطواتى على هذه الأرض، مساحة شاسعة من اليابسة، مقفرة إلى حد ما، ولكنها هادئة وجميلة ومُلهمة»، بهذه الكلمات تصِف سارة نور لقاءها الأول بالأفدنة التي أصبحت اليوم مزرعتها العضوية ومشروع عمرها، في طريق الإسكندرية الصحراوى قبل ثمانية أعوام، وقتها، كانت قادمة لتوّها من سويسرا إلى مصر، لتقيم هُنا مع توأم روحها الذي عثرت عليه أخيرًا، مُباشرةً بعد هذا اللقاء أدركت سارة، الفتاة سويسرية الأصل، أنها أرادت بشدة أن تدشن شيئًا، أن تزرع محاصيل ذات جودة، في البداية، زرعت سارة محصول الخيار الأول بدون مبيدات، وربّت مجموعة دواجن، بالطريقة التي اعتادت عليها في بلدها الأم سويسرا.

حصدت سارة أول محصول خيار، ووزعته على عدد من موردى الخضار المحليين، لتدرك من هذه التجربة أن الطعام الصحى والمحاصيل العضوية لها سوق في مصر، وتدشن بناء على ذلك الإدراك مزرعتها العضوية، انضمت للخيار العضوى محاصيل عديدة بينها الرمان والعنب والمانجو والخوخ والبرقوق والزيتون والتمور، مع تشكيلة واسعة من الخضروات والأعشاب، تنمو جميعها وفقًا لمعايير الزراعة العضوية الخاصة بالاتحاد الأوروبى، بمرور الوقت اتضحت ملامح مشروع سارة وصولاً لليوم، والذى لا تعتبره مجرد مزرعة، فتصفه قائلة «نحن لسنا مُجرد مزرعة، وإنما مشروع توريد وتوزيع محاصيل موسمية طازجة»، تحتسب سارة جدوى مشروعها في ضوء ماتؤمن به وتعتقد فيه «نؤمن أن مانفعله له هدف، ويلبى حاجة السوق المصرى للطعام النظيف».

تختلف سارة مع المعتقد السائد بين عموم زراعى المحاصيل العضوية أن الطعام النظيف الخالى من الكيماويات والمبيدات الضارة ليس له جمهور في السوق المصرية، حيث أثمرت دراستها للسوق عن رسوخ الاعتقاد لديها أن قاعدة مُستهلكى الطعام الصحى مرتبطة بتوعية المستخدمين بعملية إنتاج الطعام العضوى، تتحدث سارة عن هذا الأمر بمصطلحات أكثر ارتباطًا بالقاموس الزراعى فتقول «نؤمن أن من واجبنا نقل المستهلكين للمزارع بشرح عملية الزراعة العضوية، ما من شأنه أن يثمر معرفة لدى الزبائن ليست فقط عن محاصيلنا المرتبطة بمواسمها، وإنما عن التحديات التي تصاحب زراعتها»، عندما يتوفر هذا النوع من التواصل بين المستهلك والمزرعة، حينها فقط تعتقد سارة في وجود «فرصة كبيرة» لتوسيع قاعدة مُستهلكى الطعام الصحى، والمزروع على أسس أخلاقية أيضًا.