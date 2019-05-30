شكرا لقرائتكم خبر عن من حياة الشركات إلى الزراعة.. «وائل» يمتهن هوايته القديمة لأجل عيون «الأورجانيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل عامين تقريبًا، كانت حياة وائل بشير، صاحب إحدى المزارع العضوية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، تختلف بشكل كامل عما هي عليه اليوم من اهتمام بشؤون الزراعة والريّ والتسميد ومكافحة الآفات والحصاد وحتى توزيع منتجات مزرعته الصغيرة على قائمة زبائنها المخلصين. قضى وائل، الشاب الثلاثينى، 10 أعوام من عُمره في «حياة الشركات» التقليدية كما يُطلِق عليها، غير أنه أخيرًا فضل عليها نمط حياة أكثر بساطة وإن يكُن أكثر مشقّة «قررت أعمل بزنس خاص تكون فيه الحاجة اللى باحبها هي شغلى، وقتها جت المزرعة في طريقى، وانا كنت باحب الزراعة من زمان».

تشى دقائق التجول الأولى وسط أفدنة وائل بانحيازاته الخضراء، فبداية من سور المزرعة المصنوع من عروق الخشب والجريد، ومقاطف الحصاد المصنوعة هي الأخرى من جريد النخل، وصولاً لاختيار الزراعة العضوية، تؤكد جميعها أن صاحب هذه البقعة مُنحاز للطبيعة. لايبدو أن مزرعة وائل العضوية تؤتيه ربحيّة تعوّضه عن ترك مساره المهنى لأجلها، لكنه يفهم أن النموذج الربحى لأى استثمار في الزراعة لاينطوى على مكاسب قريبة المدى،

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ورغم أن مزرعة وائل بالأساس مزرعة زيتون، إلا أنها تنتج أيضًا كميات من بعض المحاصيل العضوية كالجزر والبصل والخس بأنواعه والبطاطس والكوسة والباذنجان وعدد من النباتات العطرية، والتى تُزرع في المساحة المُتاحة بين الأشجار يستهدف وائل بمحاصيله العضوية شريحة ضئيلة جدًا من الزبائن، يعرّفها على النحو التالى «الناس اللى فاهمة يعنى ايه أورجانيك وعايزاه وتقدر تدفعه، وعارفة هو غالى ليه، ومصدقة إنه عضوى 100 %»، فيما يؤكد أن ثقافة استهلاك المحاصيل العضوية يحِد من انتشارها ارتفاع أسعارها بالمقارنة بالمحاصيل غير العضوية.

ورغم أن أصحاب المزارع العضوية يتعاملون مع المستخدم الأخير، إلا أن كلفة هذا النمط من الزراعة، لا تجعل المحاصيل بمتناول اليد في النهاية، يقول وائل «السنة دى مثلا ارتفع سعر شيكارة تقاوى البطاطس من 650 لـ 1200 جنيه السنة اللى فاتت وكنا بنبيعه من بـ 14 جنيه، السماد العضوى نفسه غلى، والكهربا اللى بنرفع بيها مياه الآبار، لكن الناس مش هتبُص على ده، وهيقولوا ليه اشترى حزمة جرجير بتمانية جنيه».

نظرًا لانحيازه الأخضر، تُشكل مرحلة التوزيع تحديًا هي الأخرى بالنسبة لوائل، ففى حين تُباع غالبية المنتجات العضوية في المراكز التجارية في أطباق فوم، ومُغلّفة بالبلاستيك، يتمسّك بنمط هو توزيع مُختلف وصديق للبيئة، عن طريق استخدام الحقائب الورقية، أو مقاطف الجريد، فيما يحظر على نفسه استخدام البلاستيك الضار بالبيئة، ما يحرم مزرعته من زبائن السوبر ماركت «عشان أنزل حاجتى سوبر ماركت، ماينفعش تكون سايبة وشنط ورق، لازم بلاستيك، عدم استخدام بلاستيك اللى موقفني»، يحلُم وائل بانتشار أوسع للزراعة العضوية، ويدعو عملاءه دومًا لزيارة المزرعة ومراقبة ضوابط الزراعة لديه عن كثب، فيما يحلُم أن تسمح له الطبيعة بزراعة الورد وبعض المحاصيل الأخرى «المية فيها نسبة ملوحة، فبعض المحاصيل مش ماشية للأسف».