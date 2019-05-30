شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهير عن تسليم عشماوي: «مصيرك من اسمك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق عدد من نجوم الفن والإعلاميين على إلقاء القبض على الإرهابي هشام العشماوي، مساء أمس، وأعرب عدد منهم على سعادتهم بالأمر.

قال الفنان محمود العسيلي: «مافيش مصري أياً كانت انتماءاته أو توجهاته مش هيبقى مبسوط من لحظة نزول #هشام_العشماوي وحارسه الخاص في مطار القاهرة ومنظرهم المكسور وسط رجالة #مصر الوحوش.. إحساس يخليك فخور ببلدك وولاد بلدك.. ويرسخ فيا إيماني إن البلد دي مهما حصل هتفضل دايما محفوظة #حمدلله_على_السلامة_يا_هشام».

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وعلق الفنان محمود البزاوي، قائلاً: «صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن اخويا هشام مصطفى البزاوي شهيد الدفعه ١٤٧ ضباط احتياط.. ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع.. #هشام_عشماوي»، وقال الإعلامي خيري رمضان: «أتمنى ألا تطول محاكمة الإرهابى المجرم هشام عشماوى وأن يعدم ألف مرة وتذاع لحظة إعدامه على الهواء حتى تبرد نيران كل من فقد شهيدا بيد هذا القاتل لعنه الله#هشام_عشماوي».

بينما قال الإعلامي رامي رضوان: «عاش وحوش مصر، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية كان في ليبيا والتقى المشير خليفة حفتر، وعاد ورجال القوات الخاصة إلى مصر وفي قبضتهم الإرهابي هشام عشماوي. ربنا ينولك يا عشماوي مصيرك من اسمك».

بينما قال الإعلامي شريف عامر: «عملية نوعية بالمعنى الحرفي للكلمة. أعتقد أنه الراجل (هشام عشماوي) ده ممكن يبقى المطلوب رقم واحد على قائمة الأكثر خطورة بالنسبة لنا سواء فيما مضى أو فيما كان يمكن ان يخطط له في المستقبل. مبروك. الحمدلله»، وقال عمرو عبدالحميد: «سحورك عندنا»، بينما قال الإعلامي عمرو أديب: «عشماوي استلم عشماوي».