شكرا لقرائتكم خبر عن "تعملى إيه لو حد هددك بصور".. 3 خطوات تحميكى من الابتزاز الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التى بجب إتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد الإلكترونى، ”الخليج 365” يوضح فى 3 خطوات أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد.



1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على اللينك https://moi.gov.eg/.

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2- استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

3- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصى أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491.