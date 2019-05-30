شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تحذر من تناول الأطفال الشيكولاتة: تصيب بالسمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مبادرة 100 مليون صحة من إسراف الأطفال فى تناول الشيكولاتة، وقالت إنها من مسببات السعادة لكنها لها مخاطر صحية كبيرة وتصيب بالسمنة والسمنة المفرطة .



وقالت مبادرة 100 مليون صحة، إنها تؤثر سلبًا على نمو الطفل ويجب عدم الإسراف فى تناولها تمامًا حرصًا على صحة الأطفال .



وأضافت مبادرة 100 مليون صحة يجب استبدال الشيكولاتة بالفواكه مثل الفراولة، لكونها تفيد الأطفال وتمدهم بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم.