محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال إطفاء حريق محدود بالممر المجاور لإحدى العقارات في شارع 26 يوليو بحي الأزبكية بالتزامن مع حملة مسائية لرفع الإشغالات في أحياء المنطقة الغربية.
وأوضحت المحافظة في بيان، أن عبدالهادي تابع أعمال إطفاء حريق محدود بالممر المجاور للعقار ١٦ بشارع 26 يوليو بنطاق حي الأزبكية حتى نهاية عملية الإطفاء، بالإضافة لمتابعة أعمال رفع أنقاض العقار ٤٨ ش الأزهر.
وأشارت المحافظة إلى أن ذلك جاء خلال حملات مسائية بجميع أحياء المنطقة الغربية تضمنت رفع إشغالات المحلات والباعة الجائلين ومنع الوقوف المخالف للسيارات والنظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق محدود في عقار بحي الأزبكية.. ونائب محافظ القاهرة يشرف على إطفائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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