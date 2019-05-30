​"المؤشر ظهر باللون الأخضر".. مرصد الكهرباء: لم نخفض الأحمال منذ 2015

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الأربعاء، تبلغ 18 ألفًا و500 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد، في نشرته اليوم الأربعاء، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 28 ألفًا و700 ميجاوات، مقابل 27 ألفًا و700 ميجاوات أمس، فيما بلغ الحمل الأدنى أمس 20 ألفًا و900 ميجاوات.

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ونوَّه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى العاشرة و30 دقيقة مساءً، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

وأكد المركز أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها: الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.