بالصور.. نادي قضاة مصر يٌكرم حفظة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كرم المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أمس الثلاثاء، حفظة القرآن الكريم من القضاة وزوجاتهم وأبنائهم، في مقر النادي النهري.

وقال المستشار محمد رضا، المتحدث باسم النادي، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي، إن المسابقة أجريت على مدار 6 أيام، خلال الفترة من 15 مايو حتى 20 مايو.

وأضاف أن حفل التكريم، تم خلاله توزيع شهادات التقدير، ومنح الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.