شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة التليفزيون.. كنز التراث في «ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يدور الحديث هذه الأيام عن اتفاقات متعددة لتسويق تراث التليفزيون المصرى، الذي يحقق نجاحًا كبيرًا بين المشاهدين، سواء عبر قناة «ماسبيرو زمان» أو من خلال شبكة الإنترنت، هذا التراث يُحتفظ به في مكتبة التليفزيون، التي تُعتبر مخزن كنوز ماسبيرو.

وأُنشئت تلك المكتبة مع نشأة التليفزيون المصرى عام 1960، وهى تحتوى حاليًا على ما يقرب من 400 ألف شريط، أو ما يعادل 400 ألف ساعة من المواد الفيلمية المختلفة، التي تضم فيديوهات ومسلسلات وحفلات ومباريات كرة قدم شهيرة ومواد مصورة نادرة للملك فاروق والرئيسين عبدالناصر والسادات، وكانت تلك المكتبة حجر الزاوية لتخزين المحتوى قبل أن تتفرع عنها مكتبات أخرى عندما أُنشئ قطاع الأخبار، والمحطات الإقليمية، والقنوات المتخصصة.

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وتنقسم مكتبة التليفزيون إلى ما يقرب من 12 مكتبة داخلية، تأتى على رأسها المكتبة «الأم»، التي تضم أكبر عدد من البرامج والمواد الدرامية والفيلمية، وهى تحتوى على ما يقرب من 1200 مسلسل من الأعمال القديمة والحديثة، منها ما يملكه التليفزيون، أو ما يملك حق استغلاله حسب التعاقد مع أصحاب المسلسل، وهناك ما يقرب من 500 ساعة من المسرحيات، و300 ساعة أخرى من فوازير رمضان عبر السنوات من ثلاثى أضواء المسرح ونيللى وشريهان وسمير غانم ويحيى الفخرانى وغيرهم، بالإضافة إلى 80 فيلمًا يمتلكها التليفزيون المصرى. بالإضافة إلى ذلك هناك مكتبة الأفلام التسجيلية التي تضم مئات الأفلام، والمكتبة الأجنبية التي تضم الأفلام والمسلسلات والبرامج الأجنبية وبرنامج عالم الحيوان وغيرها، وهى المواد التي يعرضها التليفزيون كحق استغلال ولا يمتلكها، وهناك مكتبة الأفلام العربية الطويلة، وتضم الأفلام التي يعرضها التليفزيون، وهناك المكتبة الصوتية، ومكتبة أخرى للشرائط الخام، والتى يتواجد بها ما بين 4 إلى 5 آلاف شريط سنويًا، وهى التي تغذى كل أقسام التليفزيون للتسجيل عليها.

أيضًا هناك المكتبة الدينية التي تضم جميع البرامج والحفلات والتسجيلات الدينية، وهناك مكتبة للأسطوانات، كما تحتوى مكتبة التليفزيون على جميع المباريات والبطولات المهمة لكرة القدم اعتبارًا من عام 1960، بالإضافة إلى العديد من الخطب للرئيسين عبدالناصر والسادات وبعض المواد للملك فاروق، وقد انتقل ملف الرئاسة إلى قطاع الأخبار بعد تأسيسه ليتولى بعد ذلك القطاع تسجيل وحفظ المواد الرئاسية الإخبارية.

ومرت مكتبة التليفزيون بالعديد من محطات التطوير على مدار الزمن، حيث كانت المواد تسجل في المراحل الأولى على أشرطة 2 بوصة، والتى تحولت إلى 1 بوصة فيما بعد، ثم شرائط السوبر في مرحلة لاحقة، ولكن مؤخرًا بدأت المكتبة في استخدام الأنظمة الرقمية «الديجيتال» في حفظ المواد، بينما تستمر عملية نقل التراث القديم من شرائط البوصة إلى أنظمة الديجيتال، بالإضافة إلى ذلك تم ربط المكتبة بأنظمة الحاسب الآلى لتسهيل عمليات البحث عن الشرائط والمواد المختلفة.