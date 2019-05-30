شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع تطوير المدابغ والترعة والحكر القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، باستمرار أعمال الإزالات في عدد من المناطق العشوائية بالتوازي، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وقوات الأمن، موضحًا أنه يجرى حاليًا استكمال أعمال إزالة منطقة المدابغ في المنطقة الجنوبية ونقلها إلى مدينة الروبيكى، في إطار خطة الدولة للحفاظ على صناعة الجلود وتطويرها وتحويلها إلى صناعة تنافس المنتجات العالمية، وإعادة تطوير وتخطيط منطقة المدابغ بما يليق بموقعها المتميز، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن إزالة 66 مدبغة وقطع المرافق عن 21 مدبغة أخرى تمهيدًا لإزالتها.

وأضاف أنه في المنطقة الشمالية يجرى العمل على قدم وساق لإزالة منطقة الحكر القديم العشوائية في منطقة الشرابية والمعروفة بـ«حكر السكاكيني»، مشيرًا إلى نقل السكان لوحدات سكنية بديلة في مشروع المحروسة (1) بمدينة السلام طبقًا لكشوف الحصر المعدة على الطبيعة من قبل، مؤكدًا أن الوحدات الجديدة مفروشة ومجهزة بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن إزالة 37 عقارًا وتسكين 194 أسرة في «الأسمرات».

وأشار «عبدالعال»، خلال تفقده أعمال الإزالة بمنطقة حكر السكاكينى، أمس، إلى استكمال العمل في محور ترعة الطوارئ، وإزالة كل المعوقات التي تظهر فورًا، تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، لافتًا إلى نقل سكان «العشش والحجرات» إلى مشروع «أهالينا» بمدينة السلام، وبلغ عددهم حتى الآن 562 أسرة، موضحًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى تنفيذ المحور المهم المقرر أن يربط بين جسر السويس والطريق الدائرى لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة الشمالية.