شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أخير لحسم خلافات «البيانات الشخصية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة متبقٍ لها اجتماع أخير للانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «باقٍ من القانون عدد من المواد لم يتم الاتفاق النهائى حول صياغتها».

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيشهد الاتفاق النهائى حول هذه المواد، تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة قريبًا، متمنيًا أن يتم إصداره في دور الانعقاد الحالى، لافتًا إلى أن اللجنة ستعيد صياغة بعض المواد التي انتهت منها بالفعل وتمت الموافقة عليها أيضًا، وأن أبرز المواد المؤجلة لها علاقة بالعقوبات، خاصة ما يتعلق بالحبس، حيث يوجد اتجاه للابتعاد عن عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، على أن تكون الغرامة كبيرة جدًا ورادعة وتمثل رسالة للشركات والمتعاملين مع البيانات أو القائمين باختراقها، كما أنه من بين هذه المواد أيضا الخاصة بتشكيل مركز حماية البيانات.

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وكانت لجنة الاتصالات شهدت اعتراضات وخلافات حول عدد من المواد، منها أن المتحكم أو المعالج للبيانات سيكون ملزمًا بإبلاغ جهات الأمن القومى عن وجود خرق أو انتهاك أثر على البيانات الشخصية لديه خلال 24 ساعة، وليس الإبلاغ عن أي انتهاك يحدث كما كان مقدمًا من الحكومة، وهو ما وافقت عليه وزارة الاتصالات، في الوقت الذي رفضته وزارة الداخلية، محذرة من أن التعديل يفرغ القانون من مضمونه.

كما شهدت المادة (17) الخاصة بالتسويق الإلكترونى، موافقة اللجنة وشركات الاتصالات والمعنية بالبيانات، فيما اعترضت وزارة الداخلية محذرة من شبهة عدم دستورية بالمادة، حيث حظرت المادة إجراء أي اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوفر 5 شروط، أولها الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات، أو إذا كان الاتصال الإلكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته، وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوان كاف للوصول إليه.

وتضمنت الاشتراطات الإشارة إلى أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.