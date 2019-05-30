شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بـ«آداب المنصورة» يمنع طالبة من الحمام فـ«تبوّلت على نفسها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كنت أتمنى الأرض تنشق وتبلعنى بدل ما أتهان أمام كل زملائي بالكلية».. بهذه الكلمات بدأت الطالبة «م.ع» 20 سنة بالفرقة الثالثة بقسم اليونانى واللاتينى بكلية الآداب جامعة المنصورة في الدقهلية، تحكى مأساتها بعد أن تبوّلت على نفسها أمام زملائها داخل مدرج الكلية أثناء أداء امتحان «النصوص اليونانية»، إثر رفض الدكتور المشرف على اللجنة دخولها الحمام على مدار 3 ساعات.

قالت الطالبة لـ«المصرى اليوم»: «كان أسوأ يوم في حياتى وأنا بتذلل للمراقبة والدكتور شادى بهلول مدرس بقسم الصحافة والإعلام والمشرف على اللجنة، 4 مرات للسماح لى بدخول الحمام وأخبرتهما أن لدى مشاكل صحية لأنى وضعت مولودا من 4 شهور بعد عملية ولادة قيصرية». وأضافت: «بعد ثلث ساعة من الوقت طلبت من المراقبة الذهاب وقلت لها (أنا تعبانة)، وشرحت لها ظروفى فراحت للدكتور شادى وقالى (إحنا لسه في أول الامتحان وكده اللجنة هترتبك)، فانتظرت رغم مرضى حتى مر نصف الوقت وأعدت الطلب مرة ثانية لكن الدكتور رفض وقال لى (مش هتخرجى لأن لو خرجت كل اللجنة هتقول عايزين نروح الحمام)، وبعد ربع ساعة كررت الطلب للمرة الثالثة فرفض وعرضت عليه إنهم يفتشونى لأنى فعلا مش قادرة أنتظر فرفض، وبعدها طلبت للمرة الرابعة وبعدها بـ 10 دقائق لم أتمالك نفسى وفوجئت بأننى (عملت حمام على نفسى)، وانهرت في اللجنة فسمحت لى المراقبة بالخروج للحمام وقالت لى (والنبى متدعيش علىّ أنا كنت موافقة من أول مرة لكن الدكتور شادى هو اللى رفض وأنا مش بإيدى أخرجك)».

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وانهارت وهى تقول: «الدكتور وقف يلم الورق دون أن يتحرك لمساعدتى وقلت له (عمرى ما هسامحك) فرد ببرود: «عادى براحتك أنا معرفش ظروفك».

من جانبه، قال رئيس جامعة المنصورة لـ«المصرى اليوم»: «هذا تصرف لا يمكن السكوت عليه وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.. وهناك تعليمات مشددة في هذا الشأن، فمن حق أي طالب دخول الحمام في أي وقت أثناء الامتحان ولا يجوز منعه نهائيًا».

وقدم رئيس الجامعة اعتذارًا للطالبة من خلال «المصرى اليوم»، قائلا: «بقول لبنتنا حقك علىّ وأنا مسؤول إنى أجيب لك حقك».

وأكد عميد كلية الآداب أنه تم استبعاد الدكتور شادى بهلول، مدرس بقسم الصحافة والإعلام، من المراقبة والكنترول بعد الواقعة.