شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: «100 مليون صحة» طبقت المعايير الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الأربعاء، التقرير الأول الخاص بأعمال المتابعة للمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سى، وتضمن التقرير ملاحظات المنظمة على أعمال المبادرة في مرحلتها الأولى، والتى استهدفت حوالى 12 مليون مواطن، وتم إرسال نسخة من التقرير إلى وزارة الصحة، والبنك الدولى الذي يدفع بموجبه مستحقات مصر، ويدعم المبادرة ماديا في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

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وقال ممثل المنظمة في مصر، الدكتور جون جبور، إن المنظمة لعبت دور المراقب الدولى في المبادرة، للاطمئنان على تنفيذ منظومة الكشف وعلاج الفيروس على أكمل وجه والتوجيه بحل أي معوقات، مشددا على أن المنظمة شريك أساسى لمصر، خاصة في مجال الاهتمام بصحة المواطن المصرى عن طريق التعاون الدائم مع وزارة الصحة.

وأشار، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن جميع إجراءات المبادرة تمت وفقا للمعايير العالمية ومعايير وضوابط المنظمة، ولم يتم رصد أي شكاوى، مشيراً إلى أن تقرير المنظمة حول المبادرة اعتمد على 3 محاور رئيسية، أولها الزيارات الميدانية لعينات عشوائية من قبل المنظمة لنقاط المسح على مستوى الجمهورية، للوقوف على تنفيذ المنظومة.

وأوصت المنظمة بتقديم المشورة للمريض بعد عملية المسح، والتأكيد على التوجيه لمراكز العلاج ومتابعة المرضى حتى الشفاء، والتركيز على الاستفادة من المبادرة في تقوية النظام الصحى لدعم مواجهة المشكلات الصحية الأخرى.