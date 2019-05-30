شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب «عشماوي».. ومحاكمته في 4 قضايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر قضائية وأمنية إن الإرهابي هشام عشماوي يواجه خطوتين قانونيتين بعد أن تم تسليمه وحارسه الشخصى بهاء على، أمس الأول إلى مصر، موضحة أنه بعد أن يتم استجوابه من قبل أجهزة الأمن لجمع معلومات أكثر عن العناصر المسلحة التي كانت تتواجد بصحبته في ليبيا وبيانات عنهم وأماكن تجمعاتهم ومصادر تمويلهم، سيتم تقديمه إلى القضاء العسكرى لمحاكمته في 4 قضايا متهم فيها، من بينها قضيتان صدر فيهما حكم بإعدامه غيابيًا.

وذكرت المصادر أنه سيتم استكمال محاكمته في القضايا التي لا تزال منظورة أمام المحكمة، وسيسمح له بالطعن على حكمي إعدامه لصدورهما غيابيًا.

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وذكرت أن عملية استجواب «عشماوى»، وحارسه بهاء على، ستستغرق وقتًا للوصول إلى كل معلومة قد تساعد جهات الأمن في ضبط باقى العناصر المسلحة سواء في سيناء أو الصحراء الغربية أو في ليبيا، خاصة أن عشماوى كان على تواصل مع تلك العناصر ويعرف أماكن تجمعهم والجهات الممولة لهم وطرق وصول الدعم اللوجستى والمالى لهم. وقالت المصادر: «بعد الاستجواب سيتمكن عشماوى من إجراء معارضة على حكمى إعدامه في قضيتى «عرب شركس» و«أنصار بيت المقدس 3»، فيما ستستكمل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها معه في قضايا مازالت مفتوحة أمامها في قضايا تتعلق بالتفجيرات الخاصة بعدد من الكنائس والهجوم على أقباط في المنيا وقتل ضباط شرطة، وستواصل النيابة العسكرية التحقيق معه في قضايا تتعلق بالهجوم على كمائن عسكرية والتخطيط لقتل عدد من أفراد الجيش وتفجير بعض المؤسسات العسكرية.

على صعيد متصل، أشاد مجلس النواب بتسلم مصر لعشماوى، وهنأ جموع الشعب وأسر الشهداء على نجاح الجهود بسقوطه في أيدى المخابرات العامة.

وأكد المجلس، في بيان، أمس، دعمه الكامل للدولة وقيادتها السياسية وأجهزتها المعنية في ملاحقة بؤر الإرهاب، والضرب بيد من حديد على يد هذه الفئة المُضِلّة حتى يتم تطهير ربوع الوطن من جميع دنسهم، وتقديمهم للعدالة المستحقة وإخضاعهم لحكم القانون».