شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير النقل يتفقد طريق «بنها - المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة القليوبية،عن زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، غداً الخميس في الساعة الواحدة ظهرًا، للقيام بجولة تفقدية لطريق «بنها - المنصورة».

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