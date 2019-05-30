شكرا لقرائتكم خبر عن "س وج".. حول تريد معرفته عن تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار هيئة السكة الحديد بإلغاء تصاريح السفر المجانية بالقطارات، يقدم ”الخليج 365” فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذه تصاريح السفر المجانية وكيف كان يتم استقلال القطارات مجانا بها فى التقرير التالى:

من يستفيد بتصاريح السفر المجانية بالقطارات من عاملى السكة الحديد؟

من يتعدى 25 سنة فى الخدمة من عاملى هيئة السكة الحديد.

هل يوجد فئات معينة غير عاملى السكة الحديد تستفيد بهذه التصاريح؟

أى شخص يحصل على موافقة رئيس هيئة السكة الحديد أو الوزير المختص يستخرج هذه التصاريح.

ماذا عن اللائحة المنظمة لعمل تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد؟

هناك لائحة خاصة بتصاريح السفر بالسكة الحديد صادرة بقرار جمهورى وتحدد الفئات المستفيدة بتصاريح السفر المجانية، وتعطى الهيئة الحق فى استخراج تصاريح مجانية لأى شخص وفقما ترى.

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أنواع تصاريح السفر المجانية؟

هناك نوعان أحدهما شخصى يستخدمه صاحبه فقط والآخر لحامله غير مدون عليه اسم صاحبه ويمكن لأى شخص يحمل هذا التصريح استقلال القطارات مجانا.

كيف يستقل حامل التصريح المجانى القطارات بدون مقابل؟

يتوجه لشباك التذاكر للحصول على تذكرة بموجب هذا التصريح دون أن يدفع أى مقابل سوى يتوجه لاستقلال قطاره.

أعداد المستفيدين بالتصاريح المجانية؟

السكة الحديد محددة 20 مقعد فى كل قطار مكيفة لحاملى هذه التصاريح.

موعد تجديد تصاريح السفر المجانية؟

تجدد سنويا فى بداية كل عامل، ويوجد إدارة مختصة بالسكة الحديد تسمى إدارة التصاريح قائمة على استخراج وإعداد هذه التصاريح ومتابعتها.