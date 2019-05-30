شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير أمن أسيوط بعد إصابته فى انقلاب سيارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، متأثرا بإصابته جراء انقلاب سيارته أثناء عودته من تفقد عددا من الأكمنة بنطاق مركز القوصية. كان اللواء جمال جمال نور الدين محافظ أسيوط، انتتقل إلي مستشفي أسيوط الجامعي للاطمئنان علي الحالة الصحية للواء جمال نور شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية وقائد سيارته الخاصة بعد إصابتهم في حادث انقلاب السيارة. Advertisements وأصيب اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، إثر انقلاب سيارته الخاصة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين القوصية، وتم نقله إلي مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. وأوضح مصدر أمني، أن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية كانا يتفقدان عددا من النقاط الأمنية بدائرة مركز القوصية بالصحراوي الغربي.

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