شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت مولر يعلن استقالته عقب انتهاء تحقيقات تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المحقق الأمريكى روبر مولر استقالته من منصبه بوزارة العدل الأمريكية بعد استكمال التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة سى ان ان. وأكد مولر أن اتهام الرئيس الأمريكى بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية أمر غير دستورى وليس مطروحا.

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