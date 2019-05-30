شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: سياسة الضغط القصوى على إيران ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخارجية الأمريكية، أن سياسة الضغط القصوى على إيران ناجحة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خرب عاجل لها. وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن أثر العقوبات بدأ يظهر على حزب الله وحماس والميليشيات فى العراق.

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