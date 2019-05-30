فيديو.. اللقطات الأولى لترحيل الإرهابى هشام عشماوي من ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات خاصة للإرهابى هشام عشماوى، أثناء ترحيله من ليبيا إلى مصر. وتسلمت السلطات المصرية من الجيش الوطنى الليبى الإرهابى هشام عشماوى الذى ألقى القبض عليه فى حى المغار بمدينة درنة وهو يرتدى حزام ناسف، أكتوبر الماضى، وذلك بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصرى.

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