شكرا لقرائتكم خبر عن عضو هيئة تدريس يتهم رئيس جامعة القاهرة بالتعنت وعدم تنفيذ حكم قضائي بأحقيته في الترقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عبدالعظيم حامد عبدالعظيم نجم، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، بمذكرة رسمية إلى النيابة الإدارية رقم 7 لعام 2019 بسبب ما وصفه بـ«تعنت وتواطؤ إدارة جامعة القاهرة ضده لعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بتاريخ 7 مايو 2019، بأحقيته في الترقية الوظيفية للدرجة الأعلى».

وقال «نجم» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «تقدمت لأداء اختبارات الدراسات العليا في (دكتوراه جراحة التجميل) إلا انني فوجئت أن هناك تلاعب بالدرجات وتزوير في رصد الدرجات وتعلية هذه الدرجات على ورقة الإجابة وعدم إتباع الطرق الصحيحة المنصوص عليها قانونا في عملية التصحيح والتي تنص على أنه يجب أن يصحح كل سؤال عدد ثلاث اساتذة مع تدوين النتيجة على غلاف الورقة وبداخلها مع التوقيع على هذه الدرجة مع المختص الذي قام برصد الدرجة، ولكن ما تم فعليا ومثبت بالأوراق التي تم التحفظ عليها لدي عميد الكلية.

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وأضاف «نجم» أنه تم تصحيح السؤال بدون تدوين أي درجة له مع التوقيع فقط على غلاف ورقة الاجابة ووضع الدرجات في ظرف مغلق واخراجها من الكنترول وتسليمها للمدعو / حسن بمكتبة الجراحة ثم يقوم الثلاثي بجمع المظاريف وفض الدرجات خارج الكنترول وتزويرها ثم يعود إلى الكنترول ويقوموا بوضع درجة واحدة فقط على غلاف ورقة الإجابة دون أي توقيع ويتم معرفة الرقم السري مسبقا بالتعاون مع رئيس الكنترول د/ جهاد ابو العطا مما يهدر مجهود العديد من المتقدمين لأداء امتحان الدراسات العليا وتزوير في رصد الدرجات والتلاعب بالنتائج لصالح اخرين والانتفاع من وراء هذا كله وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات وقانون الاجراءات الجنائية.

ودعا «حماد» لـ«فتح التحقيق في واقعة تزوير نتائج امتحانات الدكتوراه في جراحة التجميل وذلك في أدوار نوفمبر 2017 وكذا مايو 2018 وكذا نوفمبر 2018 وذلك في عملية التصحيح ورصد الدرجات والنتيجة».

وحاولت المصري اليوم، التواصل مع رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، للرد على الشكوى سالفة الذكر، إلا أنه لم يتسن الحصول على أي رد.