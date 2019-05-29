شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تعلق على منع فريق «تايم سبورت» من دخول استاد الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الهيئة الوطنية للإعلام عن استنكارها لقيام أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، بمنع فريق عمل قناة تايم سبورت من تصوير استاد الدفاع الجوي، في اطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر يونيو المقبل.

وأكدت الهيئة في بيان، الأربعاء، أنها «خاطبت اتحاد الكرة وأخطرته بأن القناة هي المنوط بها تغطية فعاليات ومباريات بطولة كأس الأمم وبالرغم من حصول فريق عمل القناة على جميع الموافقات والتصاريح من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة للقيام بتصوير الاستاد، إلا أن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت، ومنعهم من التصوير واستكمال مهمتهم التي تصب في مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم في عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر في إفريقيا».

وأعربت الوطنية للإعلام عن بالغ استيائها من هذا الموقف غير المبرر من أحمد مجاهد وتتطالب اللجنة المنظمة واتحاد الكرة بتقديم توضيح رسمي تجاه هذا الإجراء التعسفي من احمد مجاهد ضد فريق عمل قناة تايم سبورت.