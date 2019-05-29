شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق رأس غارب الشيخ فضل بسبب عاصفة ترابية شديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، مساء الأربعاء، إغلاق طريق رأس غارب / الشيخ فضل بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض المنطقة لعاصفة ترابية شديدة وتم وقف الحركة المرورية على الطريق لحين التحسن في الأحوال الجوية. وناشدت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب السائقين توخي الحذر والالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية.

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