شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: إذاعة بطولة الأمم الإفريقية مجانًا في مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لتوفير شاشات عرض عملاقة بمراكز الشباب والمدن الشبابية لإذاعة مباريات بطولة الأمم الإفريقية والتي ستقام بالقاهرة في الفترة من 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل، حيث ستذاع جميع مباريات البطولة منقولة على التليفزيون المصري عبر قنواته الأرضية وقناة «تايم سبورت» التي خصصت عدة برامج لتحليل مباريات البطولة ونقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة دعمت مراكز الشباب والمدن الشبابية بالأجهزة اللازمة وشاشات العرض العملاقة داخل كل مركز حيث أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأنة سوف يعمل على توفير جميع الإمكانيات المتاحة بالمنشأت الرياضية التابعة للوزارة لخدمة جماهير مصر في البطولة، وأضاف بأن الخدمة سوف يتم توفيرها مجاناً لرواد المنشأت الشبابية والرياضية داخل مصر، حيث سيتم إذاعة المباريات على القناة المصرية الأرضية «تايم سبورت» وأي قنوات مصرية أخرى.

وجه وزير الشباب والرياضة تعليماته لجميع مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات للعمل على المساهمة في توفير تلك الخدمات داخل محافظاتهم.