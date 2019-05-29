شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 36 مليونا تكلفة توسعات جديدة بمحطتي صرف بأبو حمص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن قيام الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى بتوقيع بروتوكول مع الهيئة العربية للتصنيع، مصنع الطائرات، لتصميم وتنفيذ توسعات محطتي معالجة صرف صحى بسنتواي وبركة غطاس بمركز أبوحمص بتكلفة 36 مليون جنيه.

ووجه «المحافظ» بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ وتذليل كافة المعوقات التي تعترضه، من أجل الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدن ومراكز المحافظة وللتيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المهندس سامى عبدالستار، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، أن التوسعات الجديدة ترفع طاقة كل محطة من 10آلاف م٣ / يوم بكل محطة إلى 15ألف م٣ / يوم بتكلفة تقديرية للمحطتين 36 مليون جنية، وذلك لخدمة حوالى 120 ألف نسمة داخل القرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي وتوابعها بنطاق الوحدة المحلية للقريتين، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك التوسعات خلال عامين.