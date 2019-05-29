شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: إلغاء كل الفعاليات والاحتفالات حدادًا على وفاة مدير الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن إلغاء كل الفعاليات والاحتفالات المقررة بالمحافظة حداداً على وفاة اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، الذي توفى اليوم إثر حادث مروري أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق «القوصية– أسيوط».

داعياً الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، متمنياً لأسرته الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين في الحادث.

كان قد ورد بلاغ لشرطة النجدة يفيد بتعرض مدير أمن أسيوط ومدير المباحث الجنائية لحادث مروري أثناء تفقدهما بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط، مما أدى انقلاب سيارتهما والتي ترتب عليها وفاة مدير الأمن وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتوقيع الكشف الطبي على المصابين وإجراء الإسعافات اللازمة.