شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يستقبل أسقف المنيا.. ومصير الإيبارشية يحدده المجمع المقدس‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون نيافة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا بحضور أعضاء لجنة السكرتارية العامة للمجمع المقدس أصحاب النيافة الأنبا دانيال والأنبا جبريال والأنبا يوليوس وتم التواصل مع الأنبا جبرئيل بالنمسا، ودار الحوار حول ترتيبات الرعاية والخدمة.

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وأكدت مصادر كنسية أن الاجتماع ناقش تصور تقسيم إيباراشية المنيا وأبوقرقاص، واتفق البابا مع الأنبا مكاريوس وأعضاء اللجنة الدائمة للمجمع المقدس على عرض الموقف على أعضاء المجمع المقدس خلال الأيام القليلة القادمة قبل إقراره نهائيا.

على جانب آخر، التقى البابا بوفد من الكنيسة الروسية الذي يزور القاهرة لمدة يومين، وهو اللقاء الثالث للجنة العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

وناقشت الكنيسة مع الوفد تبادل الزيارات بين الجانبين القبطي والروسي وتبادل البعثات الطلابية ورعاية المهاجرين الأقباط في روسيا والروسيين في مصر دعوة البطريرك كيرل لزيارة لمصر.