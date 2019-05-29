شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يلتقى نظيره الباكستانى على هامش مشاركته باجتماع وزراء الخارجية التحضيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مخدوم شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان، على هامش مشاركته فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامى، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإشادة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، وأبرزها عقد الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بين البلدين في ديسمبر 2018، مؤكدا حرص مصر على دفع التعاون الثنائى فى كافة المجالات، وخاصةً فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى والتجارى الذى لازال غير متناسب مع مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأمن الخليج والوضع في ليبيا وأفغانستان وسبل تحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

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من جانبه، أكد وزير خارجية باكستان على الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات التاريخية بين البلدين، واهتمام إسلام أباد بتفعيل التعاون مع القاهرة فى كافة المجالات، معربا عن تطلعه لزيارة مصر فى أقرب وقت ممكن، ومؤكدا على حرص بلاده على استمرار التنسيق بين البلدين فى المحافل الإقليمية والدولية حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.