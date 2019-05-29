شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق "رأس غارب - الشيخ فضل" بسبب عاصفة ترابية منعا لوقوع حوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، طريق رأس غارب - الشيخ فضل، بمحافظة البحر الأحمر، لوجود عاصفة ترابية تعيق حركة السير، منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

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وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم، وسط تمركز الخدمات بالطريق، لحين إعادة الفتح مرة أخرى بعد تحسن الرؤية أمام حركة السيارات.