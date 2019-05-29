المرشد الإيرانى: لا جدوى من المفاوضات مع واشنطن خاصة ما يتعلق بقدراتنا العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرشد الإيرانى، إنه لا جدوى من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما فيما يتعلق بقدرات بلاده العسكرية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

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