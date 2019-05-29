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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هدم 600 عقار وعشة بترعة الطوارئ فى السلام وتسكين الأهالى فى وحدات بديلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت حتى الآن بالتنسيق مع شرطة المرافق من هدم 600 عشة وعقار حتى الآن بمنطقة ترعة الطوارئ بحى السلام أول.
وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365" خلال متابعته أعمال الإزالة ونقل السكان بمنطقة ترعة الطوارئ، أنه يتم تسكين السكان المستحقين أول بأول بمشروع أهالينا 1 القريب من المنطقة، حيث تحصل الأسرة على وحدة بديلة مجهزة بالكامل "بالأثاث والأجهزة الكهربائية،"، وبها كافة المرافق، بدون مقابل.
وأشار إلى أن عملية هدم المنطقة يأتى فى إطار خطة الدولة بتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين بتلك المناطق، بالإضافة لإنشاء محور مرورى بطول 9 كيلو متر والذى سيربط جسر السويس بالطريق الدائرى.
منطقة ترعة الطوارئ فى السلام (1)
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